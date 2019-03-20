《熊猫和犬的美好生活》4月上旬即將推出

iOS／Android 版《熊猫和犬的美好生活》，預定於 4 月 6 日、7 日兩天在日本秋葉原舉辦的「Tokyo Sandbox」獨立遊戲展中展出與玩家們見面。

日本 G-Blossom 宣布，預定於 2019 年 4 月上旬在 iOS／Android 等手機平台推出一款養成新作《熊猫和犬的美好生活》（パンダと犬のワンダフルライフ，中文名暫稱），並將預定於 4 月 6 日、7 日兩天在日本秋葉原舉辦的「Tokyo Sandbox」獨立遊戲展中展出與玩家們見面。

本作為一款以人氣插畫家「Steven★Spielhamburg」所繪，描述變身成熊貓的自己與愛犬梅吉之間各種有趣日常生活的知名漫畫《熊猫和犬》（パンダと犬）為題材的放置型養成遊戲。在遊戲中，除了將會收錄《熊猫和犬》的世界觀背景與登場人物亮相，讓玩家們來點擊畫面餵食這些可愛的角色並與他們進行各種互動之外，還將會收錄各式各樣的原作角色登場讓玩家們進行收集，並可以自由透過相簿、動畫等功能來隨時回顧欣賞，讓喜歡原作漫畫版的粉絲們可以隨時在遊戲裡欣賞他們平常各種可愛逗趣的模樣！

另外官方也表示，本作將預定於 4 月 6 日、7 日兩天在日本秋葉原舉辦的「Tokyo Sandbox」獨立遊戲展中正式參展，並在現場展出體驗版讓玩家們搶先試玩，喜歡《熊猫和犬》的粉絲們到時可別錯過！

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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