【Red Dead Redemption 2】Red Dead Online公開春季預定更新內容

【Red Dead Redemption 2】Red Dead Online線上模式公測版布往後四周將推出的全新模式與春季預定的重大更新內容，這次更新內容著重在不同類型玩家的遊戲體驗，無論是攻擊型或是防禦型都能享受在遊戲時的樂趣。

新系統登場

敵意系統

敵意系統以 2 月加入的反惡意破壞措施為基礎，引入更具智慧與靈敏的系統，讓玩家以相互對抗的模式沉浸於遊戲世界當中。以往攻擊者和被攻擊者均會被標記為「敵人」，而現在造成傷害的攻擊者將會立即被標記為被攻擊者的「敵人」，殺死被標記為「敵人」的玩家時，將不會導致敵意值增加。

浪跡模式活動與任務、對決和競速均不受敵意系統規範。執行浪跡模式任務時的相關行為將不會導致敵意值增加，但是攻擊其他未參與活動的玩家，就會使您的敵意等級上升。



攻擊型和防禦型遊玩風格選項

有些玩家只想沉浸在遊戲世界當中，平靜地騎馬奔馳、狩獵和釣魚。我們希望玩家能選擇自己喜歡的玩法，同時也能與遊戲世界中其他的玩家共存。攻擊型遊玩風格就有如現在的浪跡模式，而防禦型遊玩風格就是被動模式的進化版。這些選項給予玩家更大的自由度來跟世界進行互動，以及減低與其他玩家的敵意行為。

防禦型選項讓玩家能夠以一個較為平衡與減低對抗性的方法來進行遊戲，敵對玩家將無法用套索套住防禦型玩家，但如果防禦型玩家用套索套住另一名玩家，防禦型遊玩風格就會被移除，敵意值也會顯著增加。防禦型玩家將無法鎖定其他玩家，但同時也不會被其他玩家鎖定。

防禦型玩家瞄準玩家和被其他玩家瞄準時，都將是自由瞄準模式，並且無法對他人造成或遭致致命傷害。如果防禦型玩家遭到爆頭攻擊，他們將不會死掉，而且能夠在維持防禦型的情況下，利用敵意系統來進行自我防衛或逃脫。除了防禦型遊玩風格外，還有一些其他的調整，務求與其他系統（例如敵意和懸賞系統）無縫協作，讓玩家紮根於遊戲世界當中。

其他新內容

● 更多機會之地任務：繼續踏上潔西卡．勒克萊爾的復仇之路，玩家可以探索當一名神槍手或亡命之徒的旅程。

● 全新浪跡模式任務指派人和任務類型：《Red Dead》線上模式的時空背景，設定在單人模式劇情之前。在邊疆闖蕩時，您將遇到許多的熟悉和新的面孔。

● 動態活動推出：闖蕩遊戲世界時，將有機會抵禦伏擊、展開解救行動和保護落難的人。

除了上述內容之外，還有角色創造工具更新、重新設計的每日挑戰（遏止浪跡模式中的敵意行為和增加連續完成挑戰所獲得的獎勵）、另一款初代《Red Dead Redemption》經典武器「雷馬特左輪」手槍回歸，以及更多。

未來幾個月，我們將持續增加功能與內容，讓玩家以嶄新的方式沉浸在《Red Dead》 線上模式的世界，在美國的拓荒邊境選擇自己的人生。

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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