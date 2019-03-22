【Sekiro隻狼 攻略】最初忍具手裡劍及第一個葫蘆種子入手法

當然玩家也可以選擇先不要理河原田直盛前往後面的區域，但是打倒他可以獲得一個散落念珠（集齊4個增加體力上限）和第一個葫蘆種子（增加傷藥葫蘆使用次數）。藥水使用次數增加可令攻略舒服得多，而且河原田直盛難度也是不高，作為練習對手是適合不過，建議盡快打倒他。（打法請看圖放大）

1. 正常攻略遊戲，直到找到佛藏（傳送點）「城下外郭 城門道」。這是離開荒廢寺院之後的第二個佛藏，正常沿路前進就會見到，不會Miss的。

2. 用鉤繩飛上傳點前面的城門2樓，手裡劍車就在裡面。（正常玩的話也很少會Miss）。

3. 也可以先回去找雕佛者裝好手裡劍。（雖然打河原田直盛用不著，但整個流程會經常用到）

4. 然後傳送回去城下外郭 城門道，穿過城門就會見到河原田直盛。

5. 打這隻河原田直盛最緊要是不要害怕，貼身強攻反而會更容易，因為他雖然攻擊範圍大，但是動作很慢，而且大部份攻擊都沒有霸體（就算是不能擋的危險攻擊也沒有），所以一直R1很容易就可以壓制他。

6. 然後R1幾下之後他就會使出有霸體的攻擊來阻止自己一直被壓制，當看到他「硬食」一下攻擊卻沒停下時就要準備L1反擊（見到他很大動作地把刀舉往右邊或是高舉過頭就是霸體攻擊來了），由於他動作不快，有足夠時間讓玩家轉攻為守。

7. 有時他會使出3連擊，所以不要每次彈開第一下就馬上R1，看清楚他的動作再斬也不遲（他動作真的不快，不用心急）。

8. 見他身上冒出白煙就是在儲氣回復軀幹，立即斬停他就可以。

9. 彈開他的攻擊之後繼續壓制打法，重覆以上流程就可以打倒他，多試幾次便可以的了。

10. 打倒河原田直盛之後得到散落念珠和葫蘆種子。

11. 可以回去荒廢寺院找英麻增加藥水使用次數。