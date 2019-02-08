Hot Toys 銃夢 12吋 戰鬥天使艾莉達 大眼妹造型立體化．超重口味

占士金馬倫改篇《戰鬥天使 銃夢》電影，以真人配以CG製作的女主角艾莉達演出，方法非常新鮮。而CG版女主角Alita，雙眼竟比漫畫版更加大，口味頗重。最近Hot Toys公開了1／6 figure版的官方圖片，黑色緊身戰鬥服、機械骨格「狂戰士體」兩款造型都非常精美，不過有人笑言其可動眼有點似Blyth大眼妹，不知你又是否受落？

占士金馬倫改篇《戰鬥天使 銃夢》電影，以真人配以CG製作的女主角艾莉達演出，方法非常新鮮。而CG版女主角Alita，雙眼竟比漫畫版更加大，口味頗重。最近Hot Toys公開了1／6 figure版的官方圖片，戰鬥服、機械骨格兩款造型都非常精美，不過有人笑言其可動眼有點似Blyth大眼妹，不知你又是否受落？

Alita的27cm高body是全新製作，盡量做到四肢纖幼的女性肌肉線條，內有30多個可動關節。

雙眼使用Hot Toys專利的可動眼球 (Separate Rolling Eyeballs)技術，不過有人笑言其可動眼有點似Blyth大眼妹！

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Alita的27cm高body是全新製作，盡量做到四肢纖幼的女性肌肉線條，內有30多個可動關節。頭雕今次由JC. Hong跟So young Lee雕製、E-Lee塗裝，早期使用植髮，後來就改用膠髮。雙眼使用Hot Toys專利的可動眼球 (Separate Rolling Eyeballs)技術，不過有人笑言其可動眼有點似Blyth大眼妹！

第一個戰鬥服造型使用彈性人造皮素材，中筒靴亦有皮料成份，脫去黑皮緊身衣後，就會見到機械骨格body，機械素體上色工序繁多，深淺光啞金屬色，紫、銀、黑，層次出眾。配件不算多，有4對不同款式手掌，機械骨格型態用的腳板，城市廢墟主題情景地台。而艾莉達最重要的武器「大馬士革刀」有多層次紋理細節。

脫去黑皮緊身衣後，就會見到機械骨格body，機械素體上色工序繁多，深淺光啞金屬色，紫、銀、黑，層次出眾。

艾莉達最重要的武器「大馬士革刀」有多層次紋理細節。

心臟可以拆走，令人想起Gunbuster和三一萬能俠

附有以城市廢墟為主題的情景地台。（訂購價$1,530／2019年第4季至2020年初發貨）

【周五心意運動】您捐一封$50利是，已可為基層送上溫飽，01心意呼籲您支持【香港青年協會】 ，每$50即可製作5碗愛心湯和心意禮物。

https://heart.hk01.com/zh/project/10095