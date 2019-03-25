新RPG《Stella Storia》多人回合制與朋友同樂！日本預約展開

Eyougame宣布，預定於2019年4月下旬在日本iOS／Android等手機平台推出一款新作遊戲《Stella Storia》（ステラストーリア），並從即日起開放本作日版預約與事前轉蛋讓玩家們參與同樂。

《Stella Storia》為一款正統多人同樂回合制RPG遊戲，玩家們在遊戲中將可以與朋友一起組隊冒險，透過朋友間的協力合作，在這片廣闊的幻想世界裏享受最刺激的即時戰鬥樂趣！同時在遊戲中，除了傳統5v5的回合制團體戰之外，還將會加入陣形、技能等豐富的戰鬥選擇，玩家們還可以透過戰鬥中的語音聊天來與朋友制定戰術，藉此來挑戰單人模式中難以擊敗的強敵，也讓遊戲戰略樂趣更加提升許多！

同時在遊戲中，還將會提供有着優秀防禦力，能成為夥伴們最佳守護的「獸使」（CV：高橋春香）、能使用治癒魔法與神聖魔法的「神官」（CV：市橋尚史）、擅長強力攻擊魔法的「魔導士」（CV：山根希美）、揮舞手中刀劍將敵人一網打盡的「狂劍士」（CV：伊藤聖將）、能使用毫不容情範圍攻擊的「射手」（CV：野方こはる），與同時擅長攻擊與補助魔法的「咒術師」（CV：新井慶太）等六大職業讓玩家們選擇，透過不同職業攻、補、坦、輔的相互搭配，帶來更多元的戰略選擇！

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除此之外，在遊戲中也將會加入豐富的遊戲模式，例如可以捕獲野生魔獸進行調教，並自由決定寵物習得技能與外觀變化的寵物系統，或是可以配合職業從眾多NPC中選擇最適合的夥伴一起冒險的從者系統，或是可以與朋友共組公會的公會系統，或是可以與喜歡的人共同戀愛結婚，並培育自己下一代的子女系統等豐富要素，讓玩家們不管是單人還是多人同樂，都能在最萬全的狀態下展開冒險，盡情享受屬於自己的冒險之旅！

而在本作自即日起正式展開的預約註冊活動方面，官方將會視預約玩家人數贈送各式各樣的特典道具讓玩家們領取使用；而目前本作事前登錄預約註冊轉蛋也正同步展開中，玩家們完成預約後進行轉蛋時，將有機會取得如500鑽、銀之匙、月之護符等各種好康特典道具，有興趣的玩家們不妨現在就快先來申請預約吧！

．10,000 人突破：星之精華（星のエキス）×20 ．30,000 人突破：銀貨×10 萬 ．50,000 人突破：金貨×5,000 ．70,000 人突破：月之護符（月の護符）×1 ．100,000 人突破：紅鑽（ルピー）×100 個

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【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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