【Sekiro隻狼 攻略】隱藏地圖另一個三年前及結局淨化達成方法

【Sekiro隻狼 攻略】遊戲總共有4個結局，以下介紹其中一個「淨化」的達成方法，以及隱藏地圖「另一個三年前平田宅」的開啟方法。

*注意：結局相關文章多少無法避免劇透，如果不想知道遊戲有幾多個結局/結局內容請自行決定是否觀看。

遊戲有兩個重大的Flag，一個是打完獅猿和水生村破戒僧（先後無所謂）後，另一個就是打完櫻龍後。基本上所有和結局有關的事件以及不少NPC支線在打完櫻龍後就不能回收，因此記得在打櫻龍之前確定自己沒有遺漏。

要達成結局「淨化」，玩家需要在打倒櫻龍之前完成前置事件，取得關鍵道具「常櫻之花」。而此關鍵道具位於隱藏地圖「另一個三位前平田宅第內」，這個平田宅有另外兩個強敵（分別有一顆佛珠）以及Boss（有交戰記憶），所以如果想打白金就必須要跑一次這條路線。詳細方法請按下圖放大看說明：

流程：

1. 在天守閣見到義父（貓頭鷹）時，選擇「違背戒律‧不捨棄卿子」。

2. 打倒貓頭鷹後去卿子起居室和卿子對話，但先不要急著點起源之香。

3. 在卿子起居室中偷聽卿子自言自語，然後去鬼佛休息再偷聽，總共3次。（個人是在燃點源之香之前完成，但應該在打倒櫻龍前都可進行）

4. 完成偷聽後和英麻對話，得知卿子的「斬斷不死」原來是指要隻狼用不死斬殺死服下龍淚的自己。

5. 選擇「想要拯救九郎的性命」，英麻會說要調查一下方法。

6. 去鬼佛休息後再和英麻對話，直到她說已找到了線索，給你「巴的手札」。

7. 然後英麻說要去巴和丈的墳墓看看能不能想起什麼線索。

8. 去鬼佛「殘留墳塚」旁邊的墳墓和英麻對話。

9. 然後去「荒廢寺院」偷聽英麻和雕佛者的對話。（如果直接進去對話，雕佛者還會很貼心地提你這裡隔音不好）

10. 去寺院背後偷聽，得知「兩個只能活一個」，再和英麻對話。

11. 追問「隱瞞之事」。

12. 得到「義父的守護鈴」，可以前往另一版本的三年前平田宅第。

13. 這平田宅第前段沒有分別（不用特意回頭打），但大宅開始地形不同，敵人也強了很多。

14. 這裡共有2隻精英敵人，每個都有一顆佛珠，大概很多沒集齊的人都是漏了這兩顆。

15. 這隻忍者本身不難打，麻煩在會召喚狗狗圍攻你。

16. 用手裡劍+衍生斬可以輕鬆殺狗。

17. 然而殺光狗狗後忍者會再吹哨子叫新的狗狗出來，所以殺完狗後就要一直壓制他不讓他吹哨子。

18. 沿路殺到底，再見到三年前的小Boss肥肥，今次還加一隻強敵忍者在旁邊。

19. 一樣打法，先清小卒，忍者拉出來單獨處理，然後回去背刺肥肥，小心點就問題不大。

20. 相信很多人都錯過了的佛珠。

21. 進去原本打婆婆的地方，只見義父站在佛堂中間，原來三年前殺死自己的正是義父。

22. 一言不合櫻花散，準備跟義父大戰三百回合。義父十分難打（比天守閣時難得多），不單攻擊力更高，第2階段更追加了貓頭鷹傳送攻擊，一不小心就背後中刀。詳細打法就請留意宅民黨另文攻略。

23. 勝利後獲得交戰記憶和常櫻之花。

24. 至此「淨化」結局前置就完成，然後就和普通結局一樣，攻略源之宮、打倒櫻龍然後回葦名城打劍聖。

25. 最後這個選項裡選「讓卿子服下櫻龍淚和常櫻之花」。

26. 個人認為這個結局最為淒美，請務必打一次。