【Sekiro隻狼 攻略】全葫蘆種子位置及入手方法完美強化傷藥葫蘆

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【Sekiro隻狼 攻略】可以回復HP的傷藥葫蘆（等如Dark Souls的元素瓶）是玩家最佳伙伴，而取得葫蘆種子後可以增加傷藥葫蘆使用次數，亦即大大提升玩家容錯率；下文就說明遊戲全部9個葫蘆種子的入手方法。

1. 在葦名城 城鎮 城下外廓 城門道打倒第一個強敵「武士大將 河原田直盛」後自動獲得。

【Sekiro隻狼 攻略】最初忍具手裡劍及第一個葫蘆種子入手法

2. 在葦名城 城鎮 虎口階梯 打完赤鬼後鉤繩上建築物2樓左手邊地上拾取。

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3. 葦名城 大手門打完鬼形部之後，戰場旁邊上樓梯找商人NPC（供養眾），以1000元購入。

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4. 葦名城 主城 天守閣 武士待命室鬼佛，房間寶箱內取得。

5. 在葦名城 主城拯救NPC「情報販子藤崗」後以2000元購買獲得。相關Event詳細請按圖放大：

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6. 金剛山 仙峰寺 在金剛山第一個鬼佛沿路前進，鉤繩上去2樓後有三個僧人在佛像面前打座，佛像前的道具就是種子，因為是主線必經基本上不會漏掉（可以拿完馬上走人不用打怪）。

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7. 去鬼佛 崩壞峽谷 社下山谷 在一個相對隱藏、需要連續鉤繩上去的地方，路線比較複雜，看影片比較實際：

8. 葦名底層 水生村 村子中央的大樹下（很多村民從地底爬出來捉你腳那處）

9. 源之宫 皇宮內部的寶箱。

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