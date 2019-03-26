【Sekiro隻狼 攻略】全奧義書入手方法 學齊葦名流劍術仙峰寺拳法

遊戲動漫
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【Sekiro隻狼 攻略】在隻狼中學習技能除了需要技能點外，還需要先取得「奧義書」才能開放開應技能樹，以下就說明所有奧義書的入手方法。

忍者武技奧義書

遊戲極早期就能入手，取得後可學習消除聲響等忍者戰鬥技能。入手方法：獲得1點（可能需要更多）技能點之後和雕佛者對話即可獲得。

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忍者義手武技奧義書

遊戲早期就能入手，取得後可學習衍生攻擊等和忍義手相關的技能。入手方法：取得3種忍具之後（也可能是使用忍具一定次數 / 用忍具擊殺一定數量敵人等，總之正常玩就能達成）和雕佛者對話即可獲得。一般來在說早期拿到手裡劍、火吹箭和機關斧後就可以拿到。

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葦名流奧義書

取得後可學習葦名流劍術。入手方法：在大手門完成天狗事件獲得，詳細請按圖放大：

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仙峰寺拳法奧義書

取得後可學習仙峰寺僧人的拳法（即是那些十八銅人的招數）。仙峰寺拳法的奧義和「功德」被動增加金錢和道具掉落兩者都十分實用，建議有可能的話都點出來。入手方法：在仙峰寺正殿旁邊的小路，詳細請按圖放大：

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秘傳‧葦名無心流奧義書

習得任何一個技能樹的奧義之後和天狗或葦名一心對話即可獲得，可以學習最強的裡奧義技能。由於隨劇情推推天狗或葦名一心會在不同地點出現，所以可能需要找一下；但一般來說在一心的休養室都可以找到他；詳細請按圖放大。

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