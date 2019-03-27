Switch／Xbox One《Final Fantasy VII》移植重製版開放下載

日本 Square Enix 宣布，即日起在 Nintendo Switch／Xbox One 等平台推出官方旗下人氣 RPG《Final Fantasy VII》最新移植版，定價 Switch 版 1,800 日圓，Xbox One 版 1,814 日圓。

《Final Fantasy VII》為官方於 1997 年在 PS 主機上所推出的人氣 RPG《FF》系列作，由於遊戲從原本前作六的魔法幻想世界轉變為蒸氣龐克工業時代科幻風，加上當時獨特的 3D 演出與感人的故事劇情，因此在推出後大受好評，光是 PS 版全球銷售就突破 1,000 萬套，後來更陸續移植到 PC／PS4／Mobile 等平台重新推出，並於 2015 年 E3 電玩展上宣布將推出網羅原開發團隊齊聚一堂的全新重製版，可說是《FF》系列作中最令人注目的作品之一。

至於這次官方在 Switch／Xbox One 等平台推出的移植版，則是以之前國際版內容為基礎，並將當初 PS4 版追加的「表示圖示」、「選單功能強化」等新要素全部追加重新再推出的完全移植作品，喜歡七代的玩家們，不妨現在就趕快先來下載重新回味看看，感受一下當初七代所帶來的故事與感動吧！

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

《香港01》App，手機用戶，體驗更佳！精彩遊戲攻略、動漫消息即時放送！

立即下載： https://hk01.app.link/qhBfXjo3vO