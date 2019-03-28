【AJ2019】「Anime Japan 2019」參展廠商帶來最新作品情報（下）

平成年間最後的動漫盛事「Anime Japan 2019」（後簡稱 AJ2019）於 3 月 23、24 日開放一般參觀，25、26 兩日則是 B2B 商業日。在東京國際展示場舉辦的第六屆 AJ2019，超過 1200 家廠商參展，還有多數人氣聲優登壇的豐富舞台活動，聚集了最多最新的動漫、模型相關作品情報。

ANIPLEX

發行商 ANIPLEX 帶來去年最老少咸宜的作品《工作細胞》參展，設置了體感互動遊戲，讓大家可以站在螢幕前尋找身體裡的細胞，完成活動的人還能獲得 OK 繃型的貼紙。還有《約定的夢幻島》拍照點，拍照的粉絲們都很樂於模擬要被鬼抓走的樣子。現場還有《鋼之鍊金術師》的等身大阿爾馮斯雕像，其他作品像是《Fate》系列、《續‧終物語》等，也聚集了來朝聖的大批粉絲。

ADK Emotions

ADK Emotions 帶來《拳願阿修羅》、《網球王子 BEST GAMES!!》、《妖怪人間貝姆》等作品的展示。《拳願阿修羅》於 Netflix 上播出，現場設置了等身大的角色雕塑以及擂台場景，重現作品中熱血對決的一幕。受女孩們歡迎的《網球王子 BEST GAMES!!》特地開設週邊販賣專用窗口；背板也展出了今年正在播放或是即將播放的作品主視覺，如《火之丸相撲》、《魔術學姊》等。

GRANTdesign

設計動漫週邊的 GRANTdesign 帶來許多人氣商品與粉絲們見面，有上一季大熱門的特攝動畫番《SSSS.GRIDMAN》，還有長期聚集粉絲人氣的《請問您今天要來點兔子嗎？》、《搖曳露營△》、《K-ON!輕音部》、《Re:從零開始的異世界生活》、《魔法禁書目錄》等作品的週邊，雖然準備了將近 40 種商品，但也不敵滿滿人氣，許多品項在粉絲熱烈支持下很快就完售了。

GOOD SMILE COMPANY

模型大廠 GSC 攜帶將近 100 組模型到場展示，除了已經發表的作品外，當然也有許多正在監修中的品項，為的就是將最新的情報與進度報告給喜歡玩具的粉絲們知道。展出的作品包羅萬象，從已經可說是 GSC 當家的初音未來系列、Vtuber 絆愛、一直到去年火紅的秋季新番題材，只要有持續關注一定都可以找到自己有興趣的商品。

+ 3 + 2

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

《香港01》App，手機用戶，體驗更佳！精彩遊戲攻略、動漫消息即時放送！

立即下載： https://hk01.app.link/qhBfXjo3vO