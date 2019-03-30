詩詞音樂遊戲《陽春白雪》發行　古典現代元素融合

日本發行商株式会社賈船今（28）日宣布，以詩詞為主題的音樂遊戲《陽春白雪》（Lyrica）於 2019 年 3 月 28 日在 Nintendo Switch 上正式開放下載。

《陽春白雪》為一款往來於現代與古代中國之間，以中國詩詞為主題的音樂遊戲。將李白、杜甫等詩人所著的唐詩及古典漢詩名作，融合了現代音樂的搖滾、抒情、爵士等配樂風格，共收錄了57首樂曲。除了以中國詩詞為主題的樂曲以外，也增加了以台灣原住民音樂為主題的樂曲及日文樂曲，是款可作為古典文學學習入口的遊戲。

「故事 Story」模式中，可接觸到現代與古代中國所結合的故事。其他也有自由選擇樂曲的「選曲 Songs」模式，以及挑戰困難的通關條件的「挑戰 Challenge」模式，能夠以各種形式體驗這個世界觀。另外，景山梨彩與宮崎珠子兩位聲優也配合發售日期公開了遊戲挑戰影片。

產品簡介 遊戲名稱：陽春白雪 (Lyrica) 遊戲類型：音樂遊戲 遊戲人數：1人 價格：2000日幣 平台： Nintendo Switch 發售日：2019年3月28日 發行廠商：賈船（CONSEN）

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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