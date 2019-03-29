《勇者鬥惡龍XI S》最新情報公開！中村悠一、大塚明夫將參與演出

日本 Square Enix 預定於 2019 年秋天在 Nintendo Switch 主機上推出，將之前在 PS4／N3DS 等平台推出的人氣 RPG《DQXI》重新強化並移植到 Switch 主機上再度推出的《勇者鬥惡龍XI S 尋覓逝去的時光 Definitive Edition》（ドラゴンクエストXI 過ぎ去りし時を求めてS），官方於 27 日晚上推出最新官方節目，並在節目上公開本作 Switch 版最新情報要給玩家們知道。

（gamebase）

在這次的官方最新公開情報方面，首先官方再度公開遊戲中登場人物的最新配音情報。在這次公開的配音情報方面，官方宣布將會邀請「中村悠一」（飾演：與人魚相戀的漁夫子孫「嘉納（キナイ）」、佔據賭場的妖魔軍王「布基（ブギー）」）、「武内駿輔」（飾演：克羅塔鬥技場司儀、邪龍君王「加林迦（ガリンガ）」）、「田中敦子」（飾演：人魚女王「賽蓮（セレン）」）、「恒松あゆみ」（飾演：僧院大師「妮瑪大師（ニマ大師）」）與「大塚明夫」（飾演：旅行藝人夥伴施維亞的騎士父親「迪耶歌（ジエーゴ）」）等人氣聲優參與遊戲內的配音演出。

此外，在這次的 Switch 版之中，如之前所述，在原野上移動時夥伴將會跟在主角背後，玩家們不用再開啟選單，即可直接與夥伴們進行對話交談；另外在選單「作戰（さくせん）→系統設定（システム設定）→音效設定（サウンド設定）」中，即可直接針對遊戲音源（管弦樂音／合成樂音）自由進行切換；玩家們也可以利用「R2」鈕來進行衝刺，加速角色的移動速度。



而且在這次遊戲中，還將會新增一個新道具「呼馬鈴（馬呼びのベル）」，讓玩家們可以隨時叫馬出來騎馬移動，在戰鬥上也將會提供「普通（ふつう）／快速（はやい）／超快速（超はやい）」三種戰鬥速度讓玩家們選擇，讓玩家們可以加快戰鬥節奏，享受遊戲更多的樂趣體驗。



同時，在本作中，雖然也將會把 N3DS 版收錄的過去任務搭載登場，不過在表現與內容上將會有所修正調整，系列遊戲總監「堀井雄二」也正式公開，將預定針對本作推出以遊戲內登場各角色各自的故事為主題，讓玩家們可以對各角色的故事背景更加深入了解的新追加下載內容 DLC「語音劇（ボイスドラマ）」，至於該項 DLC 的詳細情報，預定將6 月左右公開！

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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