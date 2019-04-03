《聖劍同盟》iOS／Android 4月中推出！新倒轉功能、簡單模式公開

日本Sting預定於2019年春天在iOS／Android等手機平台推出，將過去在攜帶主機上推出的人氣SRPG重新移植推出的手機版《聖劍同盟》（Yggdra Union／ユグドラ・ユニオン），決定將於4月中旬正式上市，並正式啟用遊戲設計官網讓玩家們欣賞確認。

《聖劍同盟》為之前在GBA／PSP等攜帶主機上推出，以劍與魔法的世界做為舞台，讓玩家們化身為女主角，統領部隊與侵略自己祖國的帝國展開激烈復國之戰的戰略RPG。而在這次手機版中，除了將會對應搖桿操作，在UI介面各方面也都會加以強化之外，還將會搭載就算移動失敗也會回到上一手的「倒轉」功能，以及比「Normal」一般難易度還要更簡單的「Easy」簡單難易度等等。

同時在這次手機版中，還將會加入如果滿足特定條件，可以讓本作另一名主角～盜賊王「米蘭」（ミラノ）的小弟「哥布」（コブン）參戰等新要素登場，在整個遊戲各方面平衡也都會重新調整變更（如Extra內容解放條件變更、搭載自動存檔、戰鬥速度追加調整等等），喜歡原本攜帶主機版的玩家們，到時務必要來體驗看看手機版的全新改變！

米蘭與哥布參戰確定（點圖瀏覽）↓↓↓

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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