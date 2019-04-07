期間限定！《FINAL FANTASY》X《XENOGEARS》聯合活動正式開始

SQUARE ENIX 今（2）日正式宣佈，《FINAL FANTASY BRAVE EXVIUS》國際版與經典角色扮演遊戲《Xenogears》的首次聯合活動現正開跑中。即日起邀請所有玩家一同參與，於活動時間內，除了可以召喚聯合活動兵員、獲得豐厚的共鬥活動獎勵外，還有眾多令人驚喜的期間限定專屬活動等著您！

《Xenogears》聯合活動兵員

《Xenogears》新英雄們乘坐著名為Gears的神祕機械，來到了拉比斯的世界。粉絲們期盼已久的『飛』、『艾蕾』、『巴特』、『艾美拉達』與『利柯』，將化身為《FINAL FANTASY BRAVE EXVIUS》中的幻兵！立即透過新的精選召喚，邀請這些期間限定兵員加入您的隊伍。

首波聯合活動兵員。（Gamebase）

聯合活動-「元素構成」與「緋紅鬼神 悲傷沉入熱砂之海」

同時，討人喜歡的『啾啾』也加入拉比斯的世界中，透過共鬥召喚將有機會獲得！於活動期間，冒險者只要擊敗共鬥 BOSS，並收集活動共鬥硬幣，就可以獲得專屬活動報酬。此外，自 4/5 活動開始時間起，開放高難度任務「緋紅鬼神 悲傷沉入熱砂之海」，闖關成功的勇者將可獲得額外的報酬。

新兵員國際版強化能力。（Gamebase）

登入獎勵

為了慶祝聯合活動，所有粉絲們只要於活動期間登入遊戲，即可獲得聯合活動登入獎勵。除此之外別忘了每日登入遊戲，進行免費的每日寶石召喚！

「元素構成」共鬥活動報酬。（Gamebase）

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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