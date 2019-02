《Final Fantasy XV》前傳「艾汀篇」3月更新！劇情小說同步推出

《Final Fantasy XV》這款日本Square Enix目前正在PS4/Xbox One 等平台發售中的人氣RPG,預定於2019年3月,推出以遊戲中登場的帝國宰相為主題的前日譚「艾汀篇」(Episode Ardyn/エピソード アーデン)最新大型DLC,宣布將於 2019 年 3 月 26 日正式推出更新下載,並同步公開描述這個前傳劇情動畫的最新動畫「序章(プロローグ)」讓玩家們搶先欣賞。

「艾汀篇」為《FFXV》原本預定推出,內含以帝國宰相為主的前傳故事「艾汀篇」、以帝國女龍騎為主的「艾拉妮亞篇~結束的開始」、以主角未婚妻露娜公主為主的「露娜弗蕾亞篇~所謂自由的選擇」,以王子主角本身為主題的「諾克提斯篇~最後之劍」等四個外傳劇情的大型DLC「通往未來的黎明」(未来への夜明け)其中一部DLC,但隨著前《FF》系列開發總監「田畑端」於2018 年11月宣布自Square Enix離職,除了當時開發中的「艾汀篇」外,其他三部 DLC都因此宣布終止開發。

而隨著這次「艾汀篇」的推出更新日期決定,官方也宣布,「通往未來的黎明」其他三部外傳劇情 DLC 雖然終止開發,但官方將會把這三篇劇情改以小說形式推出,於4月25日推出由日本小說作家「映島巡」執筆的小說版《小説 Final Fantasy XV -The Dawn Of The Future-》,訂價1,620日圓(約港幣115元),讓沒機會玩到DLC的玩家們,可以透過小說版的劇情,來瞭解這三個原本預定推出的DLC內容收錄的劇情故事《FFXV》的世界觀能有更進一步的了解。

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

《香港01》App,手機用戶,體驗更佳!精彩遊戲攻略、動漫消息即時放送!

立即下載: https://hk01.app.link/qhBfXjo3vO

【周五心意運動】您捐一封$50利是,已可為基層送上溫飽,01心意呼籲您支持【食德好】,每$50可為12個家庭提供一餐回收蔬果及食物 。