《Final Fantasy XV》前傳「艾汀篇」3月更新！劇情小說同步推出

《Final Fantasy XV》這款日本Square Enix目前正在PS4／Xbox One 等平台發售中的人氣RPG，預定於2019年3月，推出以遊戲中登場的帝國宰相為主題的前日譚「艾汀篇」（Episode Ardyn／エピソード アーデン）最新大型DLC，宣布將於 2019 年 3 月 26 日正式推出更新下載，並同步公開描述這個前傳劇情動畫的最新動畫「序章（プロローグ）」讓玩家們搶先欣賞。

「艾汀篇」為《FFXV》原本預定推出，內含以帝國宰相為主的前傳故事「艾汀篇」、以帝國女龍騎為主的「艾拉妮亞篇～結束的開始」、以主角未婚妻露娜公主為主的「露娜弗蕾亞篇～所謂自由的選擇」，以王子主角本身為主題的「諾克提斯篇～最後之劍」等四個外傳劇情的大型DLC「通往未來的黎明」（未来への夜明け）其中一部DLC，但隨著前《FF》系列開發總監「田畑端」於2018 年11月宣布自Square Enix離職，除了當時開發中的「艾汀篇」外，其他三部 DLC都因此宣布終止開發。

而隨著這次「艾汀篇」的推出更新日期決定，官方也宣布，「通往未來的黎明」其他三部外傳劇情 DLC 雖然終止開發，但官方將會把這三篇劇情改以小說形式推出，於4月25日推出由日本小說作家「映島巡」執筆的小說版《小説 Final Fantasy XV -The Dawn Of The Future-》，訂價1,620日圓（約港幣115元），讓沒機會玩到DLC的玩家們，可以透過小說版的劇情，來瞭解這三個原本預定推出的DLC內容收錄的劇情故事《FFXV》的世界觀能有更進一步的了解。

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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