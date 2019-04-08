《勁舞團Online》宣布舉辦玩家同樂會　着校服送禮物重溫美好青春

樂意傳播為回饋玩家對《勁舞團 Online》的支持，宣布將於4月21日舉辦玩家同樂會，邀請玩家到場共襄盛舉。官方透露同樂會將以學生時代的主題呈現，讓粉絲們更加身歷其境體驗，與《勁舞團》的眾大明星們一同穿越，再次重溫青春時代的美好，活動開放報名至4月14日為止。

高規格配備搭配歡樂滿點競賽，就是要讓你歡笑不斷

《勁舞團》擁有多元的模式供玩家選擇，但以往不管是國內賽或世界賽，都以「瘋狂八方模式」為主要比賽模式，讓其他模式的舞林高手只能閉關苦練，無緣昭告天下。不過本次三周年同樂會，就是要讓所有大明星們盡情享受音樂跟交友的樂趣，技巧擺一旁，快樂最重要。

現場將進行玩家票選出最高人氣的「Beat Up」、「Beat Rush」模式，歡樂滿點的「道具戰鬥」、「狂飆吉他」模式，苦練其他模式多年的舞林高手們，想要一舉揚名天下的機會來啦。除此之外，還有情侶絕不能錯過的「情侶模式」，就算是單身狗也別傷心，現場參加「男生女生配」模式，由團長為你配對，競技之餘也能粉紅泡泡滿天飛。

除了有趣多元的模式，現場的設備也是來勢洶洶，參與競賽的玩家將能體驗到高規格主機、超大螢幕曲面電競螢幕與電競鍵盤等設備，此等尊爵享受，玩家怎麼能錯過。幽默風趣的主持人及舞姿精湛的Dancer們也將會是見面會上一大亮點。

認識新朋友、限定周邊大放送

青春時代除了讀書談戀愛，課堂回憶也是重點回味項目，身為地表最強交友遊戲《勁舞團》，當然要為參加的玩家製造滿滿互動機會，推出一系列互動小遊戲讓玩家們一次回味全部高中回憶；官方更設計了一系列符合青春時代主題的周邊商品。玩家只要鎖定粉絲團、出席並踴躍參與現場活動，就有機會免費把許多超萌超實用的商品通通帶回家，例如只要穿着制服入場，便可以直接獲得限量造型校徽一枚，官方誠意滿分就等玩家來見證。

各式主題限量周邊，等你到現場挖寶。（gamebase）

陪伴眾多玩家們走過青春歲月，一路成長到出社會的《勁舞團 Online》，在許多玩家的成長歷程扮演着至關重要的角色，官方表示玩家們的過去雖然來不及參與，但玩家們的未來絕對會奉陪到底，日後將緊跟韓國原廠最新版本內容，讓玩家在未來的每一天，依舊能夠在這個充滿回憶的地方感受到嶄新的樂趣。

本次同樂會結束後，往年獲得一片好評的「與團長共進晚餐」活動，今年當然也不例外，報名的玩家將有機會與營運團隊的團長們共進晚餐，透過面對面交流，玩家們可直接將對《勁舞團》期許與意見傳達與營運團隊，一起讓《勁舞團 Online》更好！

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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