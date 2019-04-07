PC遊戲《Out of Space》正式公開！預定2019年內推出

巴西 Behold Studios 宣布，預定於 2019 年在 PC 平台上推出一款新作遊戲《Out of Space》，並公開遊戲最新宣傳影片讓玩家們欣賞確認。

《Out of Space》為之前曾開發製作《Chroma Squad》、《Knights of Pen and Paper》等人氣作的 Behold Studios 全新打造，讓玩家們在宇宙船內與夥伴們一起生活，共同協力合作的漫畫風模擬策略遊戲。玩家們在遊戲裡，除了要進行太空船的機器維護外，還要掃除垃圾維護清潔（不然會有外星人的蛋之類的危險生物出現），或是照顧動植物或是進行調理（太空人也是需要吃飯跟睡眠的！），甚至還要帶「宇宙犬」散步等等，透過各種日常業務的分工合作，一起維護太空船的順利運行。

而除了上述模擬策略玩法的單人模式要素外，本作也支援線上或區域連線等要素，讓玩家們可以與朋友一起並肩同樂，共同經營維護自己的太空船，體驗不一樣的模擬策略樂趣！

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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