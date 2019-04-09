《碧藍航線 Crosswave》新角色「島風／駿河」情報公開

日本 Compile Heart 預定於 2019 年 8 月 29 日在日本 PS4 主機上發售推出，繁中版則是預定於 2019 年秋天在台上市，以人氣手遊《碧藍航線》世界觀為題材，由 Felistella 所開發的進擊海戰 RPG《碧藍航線 Crosswave》（Azur Lane Crosswave／アズールレーン クロスウェーブ），官方特地公開本作新參戰玩家角色「島風／駿河」最新情報畫面讓玩家們確認。

普通版美術插圖（gamebase）

《碧藍航線 Crosswave》為一款以人氣手遊《Azur Lane 碧藍航線》世界觀為題材，網羅《碧藍航線》眾多人氣艦娘角色與遊戲版原創人物登場的海戰進擊 RPG。在這次遊戲中，將以 PS4 版原創，「白鷹（ユニオン）／皇家（ロイヤル）／鐵血（鉄血）／重櫻（重桜）」四大陣營共同舉辦的「合同大演習」作為主題，讓玩家們透過這次公開的「島風／駿河」兩名新角色的視點，來體驗 PS4 版完全原創的故事模式劇情演出！

同時在本作中，除了針對原有系統重新編整之外，還將會開放各式各樣的夥伴角色讓玩家們隨著故事進度陸續解鎖取得。而且玩家們還可以將自己喜歡的角色任命為「秘書艦」，並伴隨著自己一起來與敵人展開緊張刺激的 3D 海戰戰鬥，體驗手機版所沒有的爽快動作對戰樂趣！

附帶一提，另外在本作中，還將會加入可以自由從各種角度拍攝自己喜歡角色各種姿勢模樣的拍照模式，玩家們拍照下來的照片，還可以分享給朋友們一起欣賞；加上由擔任本作「島風」一角的「早見沙織」所演唱的遊戲 OP 主題歌，也是喜歡系列的粉絲們務必不能錯過的唷！

島風（插圖：黒星紅白／CV：早見沙織）

比綾波等人晚上許久，最近才剛以「重櫻」主力艦隊身分入隊，備受期待的新星。有著優秀的聽力速度，並能在任務中活用這些優勢來執行任務；但缺點是察覺危險的能力很弱，而且常自找麻煩，也常因為這樣而惹火周圍的人。在這次的合同大演習中，她將發揮所長，與作為夥伴的駿河一起奪下 MVP 寶座！

駿河（插圖：藤ちょこ／CV：遠藤綾）

與島風同期加入「重櫻」艦隊行列的新人，雖然總是繃著臉一副給人難以接近的感覺，但那其實只是為了掩飾自己不擅長與人相處的本性，其實本質上是個溫柔的人。雖然如此，但最近卻因為壓力過大，使得她的吐槽也更為激烈；在某天的演習中，意外與島風一起組隊，而這也將使得她的命運因此產生巨大的改變。

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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