韓知名插畫家領軍　射擊TPS手遊《Nikke》預定2020 年發行

韓國知名插畫家「金亨泰」領軍的Shift Up宣布，預定於iOS／Android等手機平台推出一款新作遊戲《Nikke The Goddess of Victory》，目前本作預定將於2020 年以全球手機市場為目標進行發行。

《Nikke》為曾擔任 NCsoft 武俠線上遊戲《劍靈》美術總監的「金亨泰」所領軍，之前在手機上推出的《Destiny Child 命運之子》也備受玩家們好評的 Shift Up 全新打造的手機新作。在遊戲中，除了活用過去在《命運之子》累積的「Live2D」（ver.3.3）與「2.5D Paper Folding」等技術，帶給玩家們充滿躍動感的戰鬥動作演出 外，在玩法上也將採用 TPS 第三人稱視點動作射擊遊戲玩法，帶給玩家們前所未有的全新戰鬥冒險！

至於在本作世界觀背景方面，將會以一個荒廢的近未來地球做為舞台，玩家們將使用各種武器裝備來與鋼鐵生命體進行對抗，展開一場為奪回地球而戰的 TPS 射擊戰鬥。同時在遊戲中，除了支援單手簡單操作玩法外，還將會支援最多四人的即時多人連線同樂，並將會搭載以「勢力戰」為基礎的多人協力模式等要素，帶給玩家們不一樣的 TPS 射擊戰鬥冒險樂趣！

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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