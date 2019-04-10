《The Division 2 全境封鎖 2》4月25日加推全新特化職業將登場

Ubisoft 《The Division 2 全境封鎖 2》首款上市後免費更新「潮汐盆地」已在各平台推出，作為替「入侵：為特區而戰」揭開序幕，並預告 4 月 25 日推出的八人副本「黑暗時刻行動」，以及全新的特化職業。

擴展《全境封鎖 2》遊戲終局的上市後首批追加內容「入侵：為特區而戰」中，玩家將在「黑色獠牙」勢力固守的新據點「潮汐盆地」面對新挑戰。「潮汐盆地」現在成了遊戲中一些不會輕易倒下的最強敵人根據地。

完成「潮汐盆地」據點後可進階至「世界分階 5」並能把裝備分數上限提高至 500。新的「英雄」難度設定並造就了一些目前為止最具挑戰性的遊戲內容。進階至「世界分階 5」的玩家將可參與每週入侵戰，而黑色獠牙勢力將接管精選的主線任務以及城市裡的眾多據點。這些活動雖難以完成，但會提供更多的戰利品和裝備作為獎勵。

玩家現在可以使用兩件新的奇特武器：「鼠疫」和「復仇女神」，以及三套新裝備組：「真實愛國者」、「固線連結」和「政令進行式」（Ongoing Directive）。另外升級提供的獎勵額外配入「入侵服裝活動」可讓特工們收集仿敵方勢力服裝，以及新的面具和武器塗裝。

玩家期待已久的八人副本「黑暗時刻行動」將在 4 月 25 日上線、考驗玩家技巧與團隊合作本事，將為身經百戰的特工們帶來了終極挑戰，而 日後將再推出免費更新讓特工們有機會解鎖全新的特化職業。

官方也同步揭露將在今年內陸續推出的內容：

第一章「特區近郊：遠征隊」：預定2019年夏季推出，將帶玩家前進華盛頓特區周圍區域，執行兩個為解救城市而戰的額外主線任務。並且導入一個讓玩家調查失蹤車隊命運，並遭逢意外威脅的新遊戲模式



第二章「五角大廈：最終堡壘」：預定2019年秋季推出，將帶來額外的主線任務，讓玩家潛入美國著名軍事總部探查裏頭隱藏的祕密



第三章：預定2019年冬季推出，將替《全境封鎖2》第一年故事畫上句點，並替接下來的更多內容鋪路。

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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