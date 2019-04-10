《KINGDOM HEARTS 王國之心3》系列劇情中文導覽影片公開

Square Enix 《王國之心》系列最新作《王國之心3》繁體中文版將於 2019 年 5 月 23 日推出，台灣索尼互動娛樂今日公開劇情動畫「PS4『KINGDOM HEARTS III』相關聯的故事介紹」系列影片，為玩家在中文版推出前，複習《王國之心》系列過去的劇情發展。

《王國之心》系列，為日本 Square Enix 與美國迪士尼共同合作，以原創角色以及《Final Fantasy》知名角色與迪士尼人氣明星共演的角色扮演遊戲。雖然在玩家的一般印象中，大概以為只有《王國之心》與《王國之心 2》為系列正傳，但事實上這場環繞在「光與闇」的爭鬥可是出了相當多的作品來進行描述。

「PS4『KINGDOM HEARTS III』相關聯的故事介紹」系列影片預計收錄在《王國之心3》正式版遊戲當中，由於這也是《王國之心》系列首度中文化的版本，玩家可以藉此觀看中文版使用的專有名詞與登場角色，官方網站也整理了時間表。

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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