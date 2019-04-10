《K-ON! 輕音部》播放10周年　你還記得那些好聽的歌曲嗎？

今年的 4 月 5 日正是《K-ON!輕音部》播出的 10 週年，大家還記得 10 年前觀賞這部動畫時的心情嗎？為紀念播放十週年，TBS 電視台便在這時候展開安可播放，第一集「廢社！」播放完後，推特上的即時熱搜第一名便是「#けいおん10周年」，主演聲優包括佐藤聰美（飾 田井中律）、真田麻美（飾 山中佐和子）、藤東知夏（飾 真鍋和）等都在推特上發表了感懷的內容，粉絲們也都非常懷念當時的氣氛。

《K-ON!輕音部》是由炸牡蠣老師所繪製的四格漫畫，動畫則是由京都動畫製作、山田尚子導演擔任導演的首次監督作品。描述故事主角平澤唯，既沒碰過樂器、又以為輕音社就是吹吹口哨之類的「輕鬆簡單的音樂」，便沒頭沒腦的加入這個即將被廢社的輕音樂社。以此為開端，展開一段五個女孩之間，悠閒卻充滿羈絆的社團生活故事。由於劇中歌曲的大紅帶起了風潮，之後也製作了第二期和劇場版動畫，加上動畫中出現實際存在的樂器、耳機以及現實景點等，可說是造成社會現象的一部作品。

聲優們除了感嘆十年時光過得如此快速以外，也在推文中寄予了對粉絲們十年以來從不間斷支持這部作品的感謝之聲。粉絲們則是紛紛分享了自己十年前看到作品的心情，也有不少人認為即使《K-ON!輕音部》在 2019 年播放一樣也會大紅，畢竟好聽的歌曲和好看的故事絕對能夠不分年代打動人心。

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

《香港01》App，手機用戶，體驗更佳！精彩遊戲攻略、動漫消息即時放送！

立即下載： https://hk01.app.link/qhBfXjo3vO

【第一屆武博】眼界．決定境界！5月3至5日在九展舉行的第一屆香港武術及搏擊運動博覽（武博），活動包括解構武術電影的光影武林隧道、有趣好玩的武館街遊戲，以及超過100個體驗班，讓市民、初學者或武術專家，透過這個多元化體驗型博覽會，從武博擴闊眼界、提升境界！

按此立即購票

按此瀏覽武博專頁