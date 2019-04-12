【寵物小精靈】《劍．盾》鋼系最強招式命名活動即將推出

日本 Pokémon 預定於 2019 年冬天在全球 Nintendo Switch 主機上推出，支援日文／英文／西班牙文／法文／德文／義大利文／韓文／繁體中文／簡體中文等多種語系的旗下人氣收集養成 RPG《精靈寶可夢》系列最新作《寶可夢 劍．盾》，官方宣布將於近期舉辦遊戲中登場的鋼系最強技名稱招募活動讓玩家們參與同樂！

在這次的《劍．盾》中，不但將會以新地區「伽勒爾地區」作為舞台，還將會有好奇心旺盛又調皮的小猴寶可夢「敲音猴」、活力十足地四處活蹦亂跳的兔子寶可夢「炎兔兒」、有點膽小，喜歡躲在水中伺機攻擊的水蜥寶可夢「淚眼蜥」等全新御三家等眾多新的寶可夢們登場，讓身為訓練家的玩家們可以在此收服更多全新的寶可夢，展開前所未有的大冒險！

而在這次官方所即將推出的鋼系最強招式命名活動方面，這招鋼系招式分類為特殊，威力高達 140，效果則是雖然能造成敵人重大傷害，但自己的 HP 也會因此掉落到 50％以下；至於招式的名稱，則是限定在平假名／片假名八個字以內；官方屆時也將會從玩家抽選名單中挑選出一名最優秀賞贈送《劍．盾》各一款遊戲（合計兩款）作為獎勵，之後還將會從其他名稱裡挑選出 20 名優秀賞贈送《劍．盾》隨機任一款遊戲。目前招募時間預定於 5 月 10 日結束，有興趣的玩家們也可以隨時注意官方後續最新發表。

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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