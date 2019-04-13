日本 Bandai Namco Entertainment（萬代南夢宮娛樂）於 2018 年 12 月在 PC Steam／PS4 等平台推出，繁中版也於今年 2019 年 1 月底在台上市的人氣戲劇性討伐動作大作《God Eater 噬神者3》，官方正式宣布本作也將決定於 7 月 11 日在 Nintendo Switch 主機上移植推出。附帶一提，本作繁中版也將同步上市。

據官方表示，這次的 Switch 移植版目前預定於 2019 年 7 月 11 日推出，定價普通版 6,800 日圓官方也將會推出與旗下另一款 RPG 系列大作《Tales of Vesperia 宵星傳奇》共同異業合作的下載內容（包括主角由利與女主角艾絲提爾的服裝與髮型）作為這次 Switch 移植版的早期購入特典，喜歡本作與《宵星傳奇》的粉絲們可別錯過！

《God Eater 噬神者3》Switch移植版發售日決定（gamebase）

附帶一提，在這次的 Switch 版中，除了將會把之前版本備受好評的高速戰鬥動作演出與戲劇性的故事劇情發展完整收錄登場，讓玩家們在 Switch 版也能體驗原作為人樂道的各種要素特色之外，Switch 版還將會對應全新的區域連線多人模式（不同於最多八人出擊的「強襲討伐任務」線上多人模式，在此區域連線模式下最多支援四人連線），讓玩家們可以輕鬆與附近的朋友一起連線協力挑戰各種強敵荒神，一起享受《噬神者3》爽快動作戰鬥樂趣！

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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