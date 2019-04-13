Switch《Octopath Traveler 八方旅人》PC版將於6月7日推出

日本 Square Enix 於 2018 年 7 月 13 日起在 Nintendo Switch 推出的人氣角色扮演 RPG《Octopath Traveler 八方旅人》，據官方部落格之前公開的訊息指出，本作將決定於 2019 年 6 月 7 日在 Steam／Square Enix e-Store 等平台推出本作 PC 版與玩家們見面。

《八方旅人》為 Square Enix 與之前曾開發《天誅》＆《忍道》系列的 Acquir共同合作開發，主打獨特 HD-2D 懷舊風點陣畫面與高自由度冒險的高自由度冒險 RPG，遊戲中登場的「劍士、舞孃、商人、盜賊、藥師、獵人、學者、神官」等八個主角不但有各自不同的故事背景，還有不同的戰鬥技能與原野技能（如劍士的原野技能可找人單挑（隨機砍人？）、盜賊可以偷竊等等），玩家們需要活用他們各自不同的能力來進行故事，也讓遊戲的趣味性與挑戰性大幅提升許多，因此推出後大受好評，還曾經一度缺貨導致官方公開向玩家致歉！

至於這次的 PC 版發售情報，為官方原本在海外 Square Enix 官方部落格上公開的訊息，不過或許是因為發表時間錯誤，因此目前該則訊息已從官方部落格上移除；至於有關 PC 版更進一步的情報，目前則還有待官方後續發表。

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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