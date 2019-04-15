星戰單機新Game《Star Wars Jedi: Fallen Order》11月發售

由Respawn Entertainment所開發的單機動作冒險遊戲《星際大戰絕地：組織殞落》（原名：STAR WARS JEDI: FALLEN ORDER）在美國芝加哥當地舉辦的「星際大戰慶典」公開遊戲於2019年11月15日發售PS4 Xbox One PC平台。

《星際大戰絕地：組織殞落》劇情將描述 66 號密令肅清行動過後，絕地組織僅存的成員凱爾克提斯（Cal Kestis）在行星 Bracca 上，隱姓埋名的生活著，但是有一天他不小心曝露了自己會使用原力的身份，成了亡命天涯的絕地學徒。

在躲避帝國的危險旅途中，會與遇見如 Cere 一樣的新朋友，以及粉熟悉的角色，同時在忠實的機器人夥伴 BD-1 陪伴下，他必須逃避帝國殺手、肅清士兵「Second Sister」的追捕，玩家將藉由他的冒險，發掘原力技能、磨練光劍技巧、調查消失古文明的謎團，藉此挖掘更深刻的原力奧秘。只有達成這些目標，絕地組織才有重建的一天。不管怎樣，千萬別被帝國逮到。

《星際大戰絕地：組織殞落》精彩遊戲畫面（點圖瀏覽）↓↓↓

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Respawn 表示，《星際大戰 絕地：組織殞落》是一款沒有微交易商城，完全以故事為導向的單機遊戲，不具有多人連線要素。這是接續在《星際大戰》當中關於「第 66 號命令」這項白卜庭授命滅殺絕地武士的行動中，玩家將扮演倖存下來的絕地學徒，受訓、探索銀河系並且真正成為一位絕地武士。遊戲將是基於故事導向進行的單機動作冒險遊戲。

Respawn Entertainment遊戲總監Stig Asmussen表示，許多《星際大戰》粉絲就像 Respawn 一樣，對於《星際大戰三部曲》之後的黑暗原力壟罩時代相當好奇，因此隊想探索這神秘而危險的時期。而 Lucasfilm 也協助了遊戲的開發，探索西斯帝國最高權力時期的背景，這時任何的絕地武士都處於躲藏狀態，藉由光劍與原力，開發團隊聲稱將帶給玩家激烈又有趣的近戰動作遊戲。讓任何玩家都可以實現屬於自己的絕地幻想。Lucasfilm Story Group 品牌系列內容與策略總監 Steve Blank 更表示。在聽說 Respawn 向他們提出本作構思時，他們立即給予支持，一個《星際大戰》單人且劇情導向的遊戲新作，正是他們同樣在尋求的目標。

《星際大戰 絕地：組織殞落》將使用 Unreal 4 引擎進行開發，本作將提供玩家不同的原力技能使用，更特別的是光劍將會隨著故事進展而成長，並預計將於 2019 年 11 月 15 日在 Xbox One、PlayStation 4、 Origin PC 平台發售，玩家可至官方網站觀看預購資訊。

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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