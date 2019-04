化身戰士到冥府解救戀人靈魂！《Hellblade》雙版本比較畫面公開

英國 Ninja Theory 開發,預定於 2019 年 4 月 11 日在海外 Nintendo Switch 主機上推出的《Hellblade:Senua's Sacrifice》,隨著本作 Switch 版正式上市,官方除公開遊戲最新上市預告影片讓玩家們欣賞之外,還有 Switch/PS4 兩個版本之間的畫面比較影片同步公開給玩家們確認欣賞。

《Hellblade:Senua's Sacrifice》為之前曾製作《Heavenly Sword 天堂之劍》、《DmC Devil May Cry 惡魔獵人》、《Enslaved:Odyssey to the West》等人氣作的 Ninja Theory 所開發,於 2017 年在 PC/PS4/Xbox One 等平台上市的人氣動作遊戲。

在遊戲中,玩家們化身為古歐洲維京時代為絕望所苦的凱爾特人女戰士,為了解救死去戀人的靈魂而前往維京神話中的冥府,展開各式各樣的艱困任務挑戰;而且遊戲中還邀請神經學家、精神疾病患者等相關人士參與製作,藉此讓女主角的精神、痛苦、絕望等各種感覺表現加真實,帶給玩家們更深的回響,也讓遊戲因此大受好評。

