化身戰士到冥府解救戀人靈魂！《Hellblade》雙版本比較畫面公開

英國 Ninja Theory 開發，預定於 2019 年 4 月 11 日在海外 Nintendo Switch 主機上推出的《Hellblade：Senua's Sacrifice》，隨著本作 Switch 版正式上市，官方除公開遊戲最新上市預告影片讓玩家們欣賞之外，還有 Switch／PS4 兩個版本之間的畫面比較影片同步公開給玩家們確認欣賞。

《Hellblade：Senua's Sacrifice》為之前曾製作《Heavenly Sword 天堂之劍》、《DmC Devil May Cry 惡魔獵人》、《Enslaved：Odyssey to the West》等人氣作的 Ninja Theory 所開發，於 2017 年在 PC／PS4／Xbox One 等平台上市的人氣動作遊戲。

在遊戲中，玩家們化身為古歐洲維京時代為絕望所苦的凱爾特人女戰士，為了解救死去戀人的靈魂而前往維京神話中的冥府，展開各式各樣的艱困任務挑戰；而且遊戲中還邀請神經學家、精神疾病患者等相關人士參與製作，藉此讓女主角的精神、痛苦、絕望等各種感覺表現加真實，帶給玩家們更深的回響，也讓遊戲因此大受好評。

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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