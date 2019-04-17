「Xbox One S All Digital」包裝圖片搶先洩露規格與同梱遊戲

數位版遊戲發行近年來，因為網路環境逐漸提昇而漸為玩家所接受，購買遊戲需要光碟機的情境越來越少，遊戲是否不再需要光碟儲存媒體了呢？近日德國網站搶先曝光了 Xbox One S 無光碟主機的商品外裝圖片，曝光遊戲將內建 1TB 硬碟，提供《盜賊之海》等數位版遊戲。

無光碟版 Xbox One S 的消息始於數月前開始有相關傳言，但這次的商品外圖相當詳細的說明了產品設定，從圖片看來應該是官方版的搶先洩漏資訊。該款純數位款主機內含 1TB 硬碟應付玩家安裝數位版的空間需求，並且解析度可支援到 4K 畫質，並附帶有 Xbox LIVE 金會員資格等等。附帶的三款遊戲為《我的世界》、《盜賊之海》、《極限競速：地平線 3》，可能按照地區不同而變化。

由於這次的商品圖相當明確，經編輯求證業內消息後得知，不只德國等地，台灣也將推出這台純數位版主機，並且同梱《我的世界》、《盜賊之海》、《極限競速：地平線 3》數位中文版。這台純數位版主機擁既有 Xbox One S 主機的所有功能，但因為不含可讀寫 4K UHD 的藍光光碟機，售價可望低於台幣 8000 元以下。此外，為了方便玩家購買數位版，購買管道不只網路商城，實體通路店面也將配合推出購買序號的販售服務。

微軟 Xbox 社群網路節目「Inside Xbox」將在本週再度播出，節目中可望提到微軟雲端遊戲服務「ProjectXcloud 以及《盜賊之海》等旗下遊戲的消息，這台還蠆傳聞階段，尚未正式公開的全新主機可望同步曝光。

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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