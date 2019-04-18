《進擊的巨人2 -Final Battle-》公開新武器「雷槍」使用示範

臺灣光榮特庫摩宣布，預定於 2019 年 7 月 4 日發售的戰略動作遊戲《進擊的巨人2 -Final Battle-》繁體中文版（PS4／Nintendo Switch／Steam），公開了「奪回牆外模式」玩法內容與新武器「雷槍」影片。

本作起追加的新要素「奪回牆外模式」為 TV 動畫中所沒有的戰鬥模式，玩家能從可操控 角色中選出「新生兵團」的團長，並集結夥伴目標奪回牆外領地。同時也公開了肯尼裝備著刀刃等等，只在「奪回牆外模式」中才有的動作場景。 此外，「對人立體機動」與「雷槍」的動作影片也現正公開中。

「奪回牆外模式」詳細公開

玩家將擔任「新生兵團」的團長集結夥伴，目標奪回牆外的領地，是 TV 動畫中沒有的戰鬥模式。包含前作的原創主角在內，所有可操控角色皆能擔任團長。本模式中將分為「兵團據點階段」與「牆外遠征階段」交互進行。

「兵團據點階段」中，玩家將可在兵團據點內自由行動，使用收集而來的資材強化兵團或 是與夥伴談話。另外也能設定兵團名稱與徽章，設定完成後也會實際反映在據點以及角色 的服裝上。

+ 5 + 4 + 3

「牆外遠征階段」則可在牆外地圖上移動並在各地進行戰鬥。戰鬥勝利後不只能奪回領地， 也能收集據點所需資材以及邀請夥伴加入。

動作場景 「奪回牆外模式」中，玩家能讓肯尼裝備刀刃與巨人戰鬥等等，體驗 TV 動畫中不可能實現 的動作場景。

新要素「射擊裝備」的動作影片現正公開中

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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