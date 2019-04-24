【時空幻境】《Tales of Crestoria》最新情報將於TOF 2019公開

日本Bandai Namco Entertainment（萬代南夢宮娛樂）預定於2019年在iOS／Android等手機平台上推出，目前預約註冊活動也正在官網展開的人氣幻想RPG《Tales of 時空幻境（傳奇）》系列最新作《Tales of Crestoria》（テイルズ オブ クレストリア），宣佈將於6月15・16日兩天在日本橫濱舉辦的大型活動「TOF 2019」活動中正式公開遊戲最新情報！

《Tales of Crestoria》為日本萬代南夢宮娛樂旗下人氣RPG《Tales of時空幻境（傳奇）》系列最新作，玩家們在遊戲中將扮演為了守護彼此而犯下罪過，成為被教會執法者「執行者」追殺目標的「咎我人」男女主角來展開冒險，為原本教會封閉獨裁的世界帶來全新的改變！

《Tales of Crestoria》（Gamebase）

而官方也宣布，本作將會正式參展於6月15・16日兩天，在日本橫濱舉辦的大型活動「TOF（Tales of Festival）2019」，並於活動現場公開遊戲相關的最新情報，有興趣的玩家們也可以隨時關注官方的最新發表，以免錯失這款系列最新作壯闊又感人的冒險傳奇！

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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