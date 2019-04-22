劇場版《紫羅蘭永恆花園》明年上映確定！揭開那封信的秘密...

《劇場版 紫羅蘭永恆花園》官方已敲定於2020年的1月10日正式在日上映，4月19日公開了主視覺海報、特報影像等資訊。在全新劇情的劇場版上映之前，今年的9月6日將還有一部外傳《紫羅蘭永恆花園 外傳-永遠與自動手記人偶-》在日本期間限定兩週上映。

《紫羅蘭永恆花園》是由KA Esuma文庫的小說作品改編而成，在2018年由京都動畫製作，隨後經由Netflix上架到全球播放，在不同國家間引起共同話題。即將在2020年上映的劇場版將以全新劇情與粉絲見面，故事描述在這場造成人們內心中深刻傷痕的大戰終結數年後，薇爾莉特依舊抱持着對最重要的人的思念，深信他活在世界上的某個角落。某天她找到了一封信......

（Gamebase）

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這次除了公開影像特報以外，也帶來了作品導演石立太一的留言，他表示為了要讓觀眾們感到滿足，也要讓薇爾莉特得到幸福，所以製作了這次的劇場版新作，在製作過程中就像是薇爾莉特理解了委託人的心情後寫出的代筆信，既美麗又純粹。離2020年1月還有一些時間，就請粉絲們再等待一下。4月26日起將會開始販售數量限定又有全新插畫特典海報的預售票，想收藏的粉絲們千萬別忘記購買。而9月6日將上映兩週的《紫羅蘭永恆花園 外傳-永遠與自動手記人偶-》將由藤田春香擔任導演，敬請期待詳細後續報導。

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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