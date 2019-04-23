《閃靈二人組》漫畫連載20週年！日本Animate將辦紀念活動

漫畫《Get Backers 閃靈二人組》連載起至今年已屆20週年，決定在Animate（安利美特）池袋本店及部分分店舉行紀念活動，將會有相關展示及購物活動。

《Get Backers 閃靈二人組》是由青樹佑夜擔任原作、綾峰欄人擔任作畫的戰鬥漫畫作品，在「週刊少年 Magazine」於1999年到2007年間連載。美堂蠻與天野銀次這對搭檔活躍在被稱為「裏新宿」的街道，組成接受委託幫人奪回重要事物的「Get Backers」，解決各式各樣的事件。

為紀念《Get Backers 閃靈二人組》連載20週年，日本安利美特將舉行特別紀念促銷活動，只要購買相關商品，滿1000日圓將會贈送一張隨機生寫真，趁此機會再度回味一次這部作品吧！活動自6月20日起到7月21日止，舉行促銷活動的分店詳細請見網頁說明。

（Gamebase）

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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