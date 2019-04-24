《進擊的巨人2 -Final Battle-》體驗版將推出　試玩立體機動裝置

KOEI宣布，預定於2019年7月4日發售的戰略動作遊戲《進擊的巨人2 -Final Battle-》繁體中文版（PS4／Nintendo Switch／Steam），將於2019年4月26日至2019年7月30日發布可遊玩立體機動動作的體驗版。

《進擊的巨人2 -Final Battle-》（Gamebase）

本次推出的體驗版中，玩家能遊玩到前作《進擊的巨人2》對抗巨人時的立體機動動作體驗。還沒遊玩過《進擊的巨人2》或是未接觸過本系列的玩家，趁此機會來嘗試爽快感十足的立體機動裝置，斬殺巨人的體驗吧。

體驗版將會於PS4與Steam上推出，而且通關後能夠獲得「自由之翼量表」200，此量表能夠繼承至《進擊的巨人2 -Final Battle-》正式版喔。

《進擊的巨人2 -Final Battle-》（Gamebase）

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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