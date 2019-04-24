《熱血物語》最新作《River City Girls》公開！主角竟是女高中生

《熱血物語》好多70、80後相信都玩過，美國獨立遊戲開發商WayForward宣布，與日本Arc System Works共同合作推出一款新作遊戲《River City Girls》，至於推出時間、遊戲內容與平台目前則都還未定。

WayForward將與日本Arc System Works共同合作推出一款新作遊戲《River City Girls》。（Gamebase）

據官方表示，本作為Tecnos Japan所開發的《熱血》（River City／くにおくん）系列最新作。在這次遊戲中，將會以系列前作《熱血物語》（River City Ransom／ダウンタウン熱血物語）的2D橫向卷軸類型動作玩法為依據進行開發，但相較於之前系列都是以熱血硬派男高中生為主角，這次則是將會以女高中生為主角，帶給玩家們全新的新鮮感與刺激感，提供玩家們前所未有的全新遊戲體驗！

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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