Switch／STEAM《哆啦A夢牧場物語》繁中版　特別收錄內容公開

台灣萬代南夢宮娛樂今（23）日宣布，國民動畫《哆啦A夢》與知名養成遊戲系列《牧場物語》聯手打造的新作《哆啦A夢牧場物語》（英文名稱：DORAEMON Story of Seasons）繁體中文版預定將於2019年夏季推出Nintendo Switch版、秋季推出STEAM版，提供玩家更多樣的平台選擇。

此外也同步公開將特別收錄於繁體中文版遊戲中道具「大雄房間組合」、遊戲畫面與最新遊戲實機遊玩影片。

《哆啦A夢牧場物語》（Gamebase）

※Nintendo Switch《哆啦A夢牧場物語》日文版遊戲內並未支援繁體中文字幕。

最新遊戲畫面公開

本次公開的畫面中可以看到大雄一行人在牧場中抓獨角仙、給作物澆水、在湖邊小憩一會和舉行收穫祭的樣子，看着溫馨悠閒的畫面是否也想跟大雄他們一起開發牧場展開慢活生活了呢？

點圖看更多《哆啦A夢牧場物語》遊戲截圖▼

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《哆啦A夢牧場物語》最新實機遊玩影片▼

繁體中文版特別收錄「大雄房間組合」

凡購買Nintendo Switch／STEAM繁體中文版的玩家將可獲得：「大雄房間組合」，體驗在遊戲中重現動畫場景的樂趣，在動畫中常看到的書桌以及哆啦A夢睡覺的壁櫃都能完全重現喔。

《哆啦A夢牧場物語》（Gamebase）

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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