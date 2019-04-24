《Phoenix Point》開發團隊獲投資近225萬美金

Epic Games Store（EGS） 因為不少因素而成了不少 PC 玩家敵視的數位遊戲發行平台，雖然帶有對開發者較為友善的抽成利益分比，但騰訊收購 Epic Games 已發行股本 48.4% 的股份和該數位平台的功能過於簡陋，讓它成了不少玩家拒絕使用的平台，而其不斷將各個話題作品變為 Epic 平台獨佔的作法更是激怒了不少玩家。

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不少作品都在 EGS 的獨佔策略下撤離 Steam，而不少開發者也直接坦承 Epic Games 的獨佔合約所直接給予的資金是個很大的誘因，但他們都沒有明說這些資金數目，讓玩家相當好奇到底 Epic Games 在獨佔合約中所給予的糖到底有多大顆。不過近期卻有款同樣是 EGS 獨佔的作品曝光了相關資訊，讓玩家得以大至推算這項利益的大概數字。

《Phoenix Point》是一款由獨立開發團隊 Snapshot Games 所打造的策略遊戲，而該團隊又是由有著「《X-COM》系列之父」之稱的 Julian Gollop 所領導，讓該作獲得了不小的關注度，在 2017 年便在募資網站 Fig 募得了超過 76 萬美元的資金，並預定於 2018 年於 Steam、GOG、 macOS 與 Linux 平台上推出。

不過 Snapshot Games 在 2018 年 5 月更改了發行計劃，一方面將遊戲延後到 2019 年中發售外，也宣布了與 EGS 的一年獨佔合作計劃，取消了原先預定推出的 Steam、GOG 以及 Linux 版本。雖然開發團隊也提供了退費的選擇，但依然無法平息捐款者和玩家的不滿。

近期該作再次成了話題之一，因為有位玩家透過募資平台所給予的部分資訊推算出了 Epic Games 獨佔合約所給予的資金數目。該位玩家本身為《Phoenix Point》於 Fig 上的投資者，他在近期收到了 Fig 的遊戲分紅相關資訊後，便根據這些數據進行回算，認為 Epic 獨佔合約給予 Snapshot Games 的資金將近 225 萬美金。

Snapshot Games 在先前宣布加入 Epic Games 獨佔行列後，也在官方 Discord 頻道上接受玩家問答，表示 Epic Games 所給予的可說是相當基本的保障，即便銷售量不理想或是捐款者全數退費，合約所給予的資金量還是能讓開發團隊處於獲利的狀態。

該項資訊曝光後引起了不小的討論，雖然多數玩家依然不滿 Snapshot Games 違背原先的承諾，但有部分玩家看到了合約所給予的資金後，表示可理解走向獨佔的選擇，認為這筆資金能夠讓開發團隊更加穩定的開發作品，而開發團隊也確實在與 Epic 合作後，宣布將推出免費 DLC 內容給予捐款玩家。

不過這對玩家來說並不是件太好的消息，因為多數人對抗 EGS 的作法便是拒購和盜版，但單就該項合約資金來看，Epic Games 依然可以透過獨佔策略獲得關注度和影響力，而遊戲開發者也因為獨佔資金的保障而得以存活並持續開發作品，唯一的輸家大概只剩下逐漸喪失數位平台選擇權的消費者。

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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