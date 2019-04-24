「POKEMON CAFE」將舉辦《名偵探皮卡丘》期間限定聯名餐點活動

如果你是《精靈寶可夢》的超級粉絲，那一定知道日本橋高島屋本店內有這麼一間「POKEMON CAFE」。這次因應好萊塢電影《名偵探皮卡丘》的上映，將在 4 月 27 日起到 6 月 30 日舉辦期間限定的特別聯名餐點活動。

《名偵探皮卡丘》是由任天堂的同名遊戲翻拍而成的真人電影，故事講述在人類與寶可夢和平共存的萊姆市中，少年提姆正在巡找被捲進事件而失蹤的父親，而在這個狀況下，他與會說話的並且自稱是偵探的皮卡丘（雖然只有提姆聽得到）相遇了。

這次的特別菜單中，最不能錯過的當然是有 151 種花色可以選擇的「寶可夢拿鐵」！在電影中也有活躍鏡頭的可達鴨則是現身在「名偵探皮卡丘&可達鴨套餐」中，還有以檸檬蘇打汽水與跳跳糖重現電擊酥麻感的飲料「名偵探皮卡丘的觸電?! 漂浮飲」，聽起來就很誘人！在聯名餐點活動舉辦期間，只要消費一杯飲料即可獲得一枚原創杯墊，在 4 月 27 日到 5 月 31 日期間還有一款限定設計，記得試試手氣看自己是不是那個幸運兒囉！

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

《香港01》App，手機用戶，體驗更佳！精彩遊戲攻略、動漫消息即時放送！

立即下載： https://hk01.app.link/qhBfXjo3vO

【第一屆武博】眼界．決定境界！5月3至5日在九展舉行的第一屆香港武術及搏擊運動博覽（武博），活動包括解構武術電影的光影武林隧道、有趣好玩的武館街遊戲，以及超過100個體驗班，讓市民、初學者或武術專家，透過這個多元化體驗型博覽會，從武博擴闊眼界、提升境界！

按此立即購票

按此瀏覽武博專頁