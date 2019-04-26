《Fortnite》、《復仇者聯盟》新一波合作活動即日登場

【復仇者聯盟 x Fortnite 活動】漫威（Marvel）電影《復仇者聯盟：終局之戰》今日在台搶先全美上映，而上次與漫威電影合作的《Fortnite 要塞英雄》當然也不會放過這個合作機會，日前官方推特預告將有新一波的合作計畫，可能於 4 月 25 日登場。

先前本站曾經報導過《Fortnite 要塞英雄》的首次跨界合作，就是讓玩家在遊戲內尋找無限手套並且化身為《復仇者聯盟：無限之戰》當中的泰坦薩諾斯主宰大逃殺戰場，那時限時模式還讓玩家惡作劇了一番，使得形象凶狠且強大的的薩諾斯慘遭形象崩壞。

（gamebase）

目前還不知道合作活動會怎麼進行，但是出現了《Fortnite 要塞英雄》的人物手持著雷神索爾的風暴破壞者、以及美國隊長那面標誌性強烈的盾牌，並寫下《復仇者聯盟：終局之戰》電影預告使用的台詞「Whatever it takes.」（不計任一切代價），推估上次使用了薩諾斯作為合作素裁，或許玩家這次會扮演的將是復仇者陣營的英雄，詳情有待本週官方揭曉。

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

《香港01》App，手機用戶，體驗更佳！精彩遊戲攻略、動漫消息即時放送！

立即下載： https://hk01.app.link/qhBfXjo3vO