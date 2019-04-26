《東方Project》同人遊戲《秘封望遠鏡》將推出Switch版移植！

【東方Project 同人遊戲】日本同人社團 chiyuudou（ちゆうどう）宣布，預定在 Nintendo Switch 主機上推出《東方Project》二次創作遊戲《秘封望遠鏡》（秘封ぼうえんきょう），並將於 5 月 5 日在日本舉辦的例大祭活動中展出本作讓玩家們試玩體驗。

《秘封望遠鏡》為官方之前在 PC 上所推出，以《東方Project》為主題的二次創作 SRPG 遊戲。在遊戲中，將會以粉絲們熟悉的秘封俱樂部「蓮梅莉」組合做為主角，玩家們可以自由選擇是要使用「蓮子」或「梅莉」來開始遊戲，而遊戲中也會提供角色死掉就無法再使用的經典模式與角色就算輸了在下一關還是可以繼續使用的休閒模式兩種難易度玩法讓玩家們選擇，玩家們可以活用角色各自不同的豐富技能來進行戰鬥冒險，享受不一樣的《東方Project》奇幻世界冒險樂趣！

【第一屆武博】眼界．決定境界！5月3至5日在九展舉行的第一屆香港武術及搏擊運動博覽（武博），活動包括解構武術電影的光影武林隧道、有趣好玩的武館街遊戲，以及超過100個體驗班，讓市民、初學者或武術專家，透過這個多元化體驗型博覽會，從武博擴闊眼界、提升境界！



立即購票：https://event.hk01.com/events/5c80a96fbba33707e323e82b

武博專頁：https://hk01.app.link/1Y9mbBUiqV

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

《香港01》App，手機用戶，體驗更佳！精彩遊戲攻略、動漫消息即時放送！

立即下載： https://hk01.app.link/qhBfXjo3vO