《女神異聞錄5 Royal》日本發售日及遊戲最新情報公開！

日本 Atlus 預定於 PS4 主機上推出的人氣 RPG《Persona 女神異聞錄》系列最新作《女神異聞錄5 Royal》（ペルソナ5 ザ・ロイヤル），宣布將決定於 2019 年 10 月 31 日正式推出，定價普通版 8,800 日圓／限定版 13,800 日圓。至於本作繁體中文版，目前則是預定於 2020 年推出。

《女神異聞錄5 Royal》為官方針對之前所推出，全球累計銷售超過 270 萬套的《女神異聞錄5》追加眾多全新要素後重新新生的加強版。在這次的遊戲中，除了將會追加之前所沒有的第三學期，帶給玩家們更加充實的學生生活之外，還有新的角色、新的怪盜生活與強敵挑戰等各式各樣全新內容收錄登場，讓玩家們體驗最完整的五代劇情，也是喜歡之前五代的玩家們所絕對不容錯過的完整版作品！

（gamebase）

新角色

芳澤霞（芳澤かすみ，CV：雨宮天）

與主角轉學同一年春天進入「秀盡學園（秀尽学園）」就讀的美少女。從國中時代就是個成績優秀的新體操選手，由於可預期的輝煌將來，因此就算進入秀盡學園也依然備受期待。

丸喜拓人（CV：日野聡）

怪盜團的新協助者，因為秀盡學園 4 月發生的某教師事件，因此而被分配到秀盡學園進行學生心理輔導的心理輔導師。因為善於傾聽，而且又能給予學生們確實有效的建議，因此很受到學生們好評。

全新第三學期開幕

在這次的《Royal》中，除了將會收錄之前五代所沒有講述到的第三學期生活登場，屆時除了將會有新的城鎮登場之外，還將會透過與知名電子飛鏢靶廠商「Dartslive」等的合作（會收錄 Dartslive 的最新電子飛鏢靶機台「Dartslive 3」登場），讓玩家們體驗更加充實的學生生活樂趣！

而在遊戲中，足以代表日本東京的知名人氣景點「吉祥寺」，也將會追加新的內容，讓玩家們可以在此確認這座融合新舊文化的都市，全新吸引男女老幼聚集於此的不同魅力！而除了吉祥寺之外，當然遊戲中也將會有新的約會地點（如水族館）等全新登場，也是玩家們把妹玩樂絕對不容錯過的唷！

怪盜生活

而在以戰鬥冒險為主的怪盜團活動方面，這次也特地針對戰鬥部分加入了許多新的要素。首先，除了將會有新的「凶魔」登場之外，還將會有新的事件異變，以及新的未知強敵等更加豐富的內容，也是玩家們到時所務必要來挑戰看看的唷！

更加進化的功能系統

同時在本作中，為了讓玩家們能夠更加輕易盡情享受遊戲趣味性，因此也針對原有系統功能等各方面進行優化調整。舉例來說，玩家們可以在「日常協助指令功能」（日常アシストコマンド）中提案豐富的學園生活，或是遊戲中也追加了由系列作曲家「目黒将司」為本作全新打造的眾多新曲，並追加由「Lyn」主唱的 OP／ED 主題歌與戰鬥曲等曲目；同時本次遊戲還將會對應 PS4 Pro，提供玩家們更高精細度的畫面演出，也是喜歡系列作與之前五代的玩家們務必要來確認看看的唷！

（gamebase）

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

《香港01》App，手機用戶，體驗更佳！精彩遊戲攻略、動漫消息即時放送！

立即下載： https://hk01.app.link/qhBfXjo3vO