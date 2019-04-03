《Persona女神異聞錄》新作《P5S》官網啟用！　最新情報即將公開

【Persona 5/ P5 / 女神異聞錄5】之前曾經為玩家們介紹，日本Atlus宣布於PS4主機上推出官方旗下人氣RPG系列《Persona 女神異聞錄》系列最新作《女神異聞錄5 Royal》（ペルソナ5 ザ・ロイヤル），並將於4月24日在日本兩國國技館舉辦的「Persona Super Live P-Sound Street 2019」活動中公開追加情報。

如今官方再度宣布，將於上述活動第二天4月25日陸續公開另一款《Persona 女神異聞錄》系列新作《P5S》最新情報，並於今天搶先正式啟用遊戲設計官網讓玩家們先行確認！

由官方預定於4月25日公開最新情報的《P5S》，為官方繼去年公開的《P5R（女神異聞錄5 Royal）》之後所即將發表的系列新作。而官方也預告，在本作中，將會有顛覆世界認知，全新的怪盜團登場讓玩家們大開眼界，至於這個新的怪盜團，將會與之前系列有怎樣的關聯性與連動，玩家們不妨就先拭目以待！

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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