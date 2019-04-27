【Switch】《Cytus α》今日發行！全新連線「Matching」系統

雷亞遊戲旗下新Nintendo Switch主機遊戲《Cytus α》全球數位版今（25）日由日本Flyhigh Works公司發行上市，以《Cytus》的故事背景與經典遊玩方式為基底，搭配全新視覺風格與多樣遊玩系統，成為一款全新作品。

《Cytus α》也推出全新連線模式「Matching」系統，可讓同時有三位玩家以同一首樂曲在線上競賽。每場連線競賽中獲得第一名、第二名的玩家可依序獲得2個及1個「WINS」點數，點數累計越多，玩家越能解鎖遊戲中更多的章節與劇情內容。遊戲中收錄超過 200 首樂曲，除了收集連線競賽的「WINS」點數外，玩家也可透過遊玩樂曲的累積來解鎖更多遊戲內容。

除了收錄〈HOLY KNIGHT〉、〈Sacred〉等一代經典樂曲，《Cytus α》也於特殊章節收錄中系列曲目，如「Chapter DJMAX」及「Chapter Ω」章節。「Chapter DJMAX」為無須解鎖的章節之一，其中收錄韓國知名音樂遊戲《DJMAX》的樂曲，包含〈The Clear Blue Sky〉、〈SuperSonic〉及〈BlythE〉等作品。而過去官方曾在大型機台專案中欲推出的獨佔歌曲，本次也收錄在「Chapter Omega」章節中，包含作曲家 Sta 與Ice的合作主題曲〈CATHEDRAL〉。

中文與日文盒裝版也於今日開始同步販售，詳情請至官網查詢。

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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