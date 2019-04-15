《Cytus II》首次與初音未來合作　推出專屬造型樂曲與劇情

雷亞遊戲於4月12日宣布，旗下遊戲《Cytus II》將首度與日本虛擬歌手初音未來合作，預計於五月內展開合作。

初音未來將成為《Cytus II》遊戲中角色之一，擁有專屬曲包並收錄多首樂曲。開發團隊也為她度身打造獨具風格的專屬造型及故事劇情。

初音未來於遊戲中的角色LOGO。（Gamebase）

除了遊戲內容外，雷亞遊戲更將於5月11至12日的「HATSUNE MIKU EXPO 2019 in Taiwan」企劃展中，以特別攤位提供遊戲試玩內容。官方表示，玩家可至現場搶先試玩內含初音未來角色的《Cytus II》遊戲版本，其他攤位細節將持續公布後續消息。

《Cytus II》宣傳圖中的初音未來(右)與遊戲現有角色NEKO#ΦωΦ(左)。（Gamebase）

《Cytus II》也已於近期更新2.2版本，推出曲包「Game Disc vol.2」及主線劇情新進展，玩家可持續透過遊玩發現更多故事背景真相。

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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