手遊《貓咪咖啡廳2奧客觀察日記》雙平台上架　以可愛戰勝西客？

曾開發過《夜光》、《食用系少女》，台灣獨立遊戲團隊STORIA新作《貓咪咖啡廳2～奧客觀察日記～》，昨（26）日於雙平台免費發布，玩家將扮演咖啡廳的店長，與可愛的服務生一同經營咖啡廳，擊退各種搗亂的客人！

故事背景為外甥女「小熙」突然到店裡幫忙，還決定研究奧客作為暑假作業？透過放置與點擊獲取金幣，解鎖不同佈景與客人，還能聘雇不同服務生。尋找兼職的學生、自稱宿敵的女孩……每個服務生都有自己的故事，提高好感度便能看到專屬劇情，解鎖精美的角色插圖。

「叫你們店長出來！」這句話是不是有點熟悉？咖啡當然少不了各種奧客，遊戲重現無數經典奧客行為！是要挺身捍衛主權？或乖乖吞下道歉？都由玩家自行選擇。另外請不要模仿遊戲裡的奧客行徑，服務業都是很辛苦的！

《貓咪咖啡廳2～奧客觀察日記～》與許多台灣團隊合作，遊戲裡可以看到許多聯動角色，希望讓玩家認識更多台灣作品，仔細看看說不定能在咖啡廳到看熟悉的身影出沒？

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

《香港01》App，手機用戶，體驗更佳！精彩遊戲攻略、動漫消息即時放送！

立即下載： https://hk01.app.link/qhBfXjo3vO

【第一屆武博】眼界．決定境界！5月3至5日在九展舉行的第一屆香港武術及搏擊運動博覽（武博），活動包括解構武術電影的光影武林隧道、有趣好玩的武館街遊戲，以及超過100個體驗班，讓市民、初學者或武術專家，透過這個多元化體驗型博覽會，從武博擴闊眼界、提升境界！

按此立即購票

按此瀏覽武博專頁