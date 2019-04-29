《真‧中華一番！》動畫版人設及PV公開　雷恩、解師父、阿飛登場

先前發表電視動畫化的《真‧中華一番！》官方終於有新動作了，今（26）日發表了以劉昴星、梅麗等主要角色為主的主視覺海報，還有第二彈的概念 PV。這次追加的新角色是將與阿昴一起踏上旅程巡找傳說廚具的好夥伴雷恩與解師父、還有阿昴一直以來最大也是最好的對手阿飛！

原作漫畫是由小川悅司於 1995 年在「週刊少年Magazing」連載的中華風美食漫畫，1997 年電視動畫化後無論是在台灣或是中國都取得了極高的人氣，尤其台灣當時播出得到食品企業的贊助，所以在地化翻譯便讓角色們都擁有各自的綽號，像是小當家、嘟嘟、及第師傅等，如今也是大家常用的動畫迷因之一。

今年二月小川老師也繪製了再度動畫化的賀圖（gamebase提供）

故事的背景是 19 世紀的中國，以史上最年輕的歲數取得料理界頂點特級廚師資格的劉昴星，回到廣州陽泉酒家後，從新夥伴雷恩與解師傅那裡得知了以料理支配人類的「黑暗料理界」的存在，並決心與其對抗！但在這之前，必須先蒐集散落在廣大土地上，守護中國料理界的八樣「傳說中的廚具」才行。繼承媽媽阿貝師傅的遺志、為了萬人的幸福，阿昴展開了壯闊的旅行……

《真‧中華一番！》動畫版相關圖片（按圖瀏覽）↓↓↓

+ 7 + 6 + 5

編輯相當在意，如果這次一樣代理並且能在港播出的話，大家會想要用過往的名字稱呼角色們、或是還給他們原本的名字呢？畫風跟上色方式確實也改變許多，要說這是後半段的重製版其實不為過，不過依舊還是很期待播出的，畢竟當年漫畫最後在長城上做蛋炒飯的畫面實在是太猛啦！好想看看變成動畫會是什麼樣子！目前官方尚未發表關於播出時間的消息，後續情報可以關注官方網站及推特資訊。

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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