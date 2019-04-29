LEVEL-5 DS名作《雷頓教授與不可思議的小鎮》將推出手遊繁中版

相信許多懷舊系，尤其是能對任天堂歷代遊戲機系列如數家珍的玩家們，都不可能沒聽說過任天堂DS系列裡的《雷頓》系列。而《雷頓教授與不可思議的小鎮》，正好就是雷頓教授追逐所有真相的起點，夢開始的地方。這款作品的手機重製版即將登台，由心動網絡代理。這也是 LEVEL-5（五星頂級株式會社）第一次引入國內的遊戲。

《雷頓》系列原本由 LEVEL-5 開發，LEVEL-5 一直都是非常有朝氣的日系遊戲開發商，其社製作的作品，時代稍遠一點的就有名作《暗黑編年史》（ダーククロニクル）以及《勇者鬥惡龍IX 星空的守護者》（ドラゴンクエストIX 星空の守り人）。



LEVEL-5 經常被玩家看做一家「很有雄心」的製作公司，上面介紹的遊戲 IP 幾乎都有跨領域和跨平台的潛力，而像《雷頓》系列這種金字招牌，LEVEL-5更是十分重視它的價值。

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而《雷頓教授與不可思議的小鎮》這次選擇在大中華地區發行並不是一件很突然的事情，製作人日野晃博表示「去年第一次來中國內地，去 CHINAJOY 現場看了看。無論是在現場還是在網上，都有不少玩家對 Level-5 表達了關注和支持，我非常感動。今後我們打算全力開拓 大中華地區 市場，希望玩家們再耐心地等待一下，一定不會辜負你們的期待。」

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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