《光輪計劃完整版》Switch移植決定！5月中推出、Survive模式確定

【光輪計劃完整版 Switch】GameTomo宣布，預定於5月16日在全世界Nintendo Switch主機上推出一款新作遊戲《光輪計劃完整版》（Project Nimbus：Complete Edition／プロジェクト・ニンバス：コンプリートエディション，中文名暫稱）與玩家們見面。

《光輪計劃》為之前泰國GameCrafterTeam所開發、GameTomo推出的高速機器人動作對戰遊戲，玩家們在遊戲中可以操縱名為「Battle Frames」（バトルフレーム）的武裝人型泛用機器人兵器來挑戰各式各樣任務，藉此來推進故事發展進行戰鬥冒險，與身為王牌駕駛員的主角們一起一邊為了和平而努力奮戰，一邊對抗巨大派閥的野心慾望！

同時在遊戲中，除了主線故事之外，還加入了讓玩家們來將不斷出現的敵人給一一打倒，看玩家們可以打到怎樣程度的「Survive」生存模式，與讓玩家們化身為一名士兵前往戰場，挑戰「防衛／排除」等各種任務，讓玩家們可以因應戰果提升等級，選擇自己喜歡的機體進行強化使用，藉此來挑戰更高難易度的「War Front」前線模式等豐富遊戲玩法，也讓遊戲趣味性更加提升，因此在PC推出後大受好評，之後移植到PS4等平台時也受到許多玩家喜愛！

至於在這次的Switch版，除了將會收錄之前所推出的完整內容讓玩家們遊玩體驗之外，還支援讓玩家們可以自由切換英日文進行遊戲，玩家們也可以透過UI切換來使用日文語音、英文字幕進行遊戲，喜歡之前PC等版本的玩家們，到時不妨也來再度挑戰看看！

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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