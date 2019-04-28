《極限凸記萌萌編年史H》Switch版下月上架　預購可獲特製禮物！

【Switch．極限凸記萌萌編年史H．神獄塔斷罪瑪莉2】由Compile Heart開發，3D迷宮角色扮演遊戲《極限凸記萌萌編年史H》，將在2019年5月16日行Nintendo Switch繁體中文版實體片（日本僅數位版）。並公開首批預購特典以及Nintendo Switch版追加的特色內容。

Nintendo Switch版特色

在本作中，玩家將透過男主角的觀點，不斷與擬人化的魔物美少女探險。本作也將繼承前作的「摩擦」遊戲系統，同時Nintendo Switch版也將對應HD震動，令玩家在觸碰時，更有臨場感！另外遊戲也將完全HD化！除了雙重H的新增內容外，也追加讓玩家更能快速養成魔物娘的「秘藥及超藥」以及「自動導航」模式，讓玩家於迷宮探險時，更不容易迷路走失。

（Gamebase）

繁體中文實體版首批特典

凡預購Nintendo Switch《極限凸記萌萌編年史H》繁體中文實體版遊戲，即可以獲得「特製螢幕擦拭布」一份。（尺寸約16cm x 16cm），在遊戲中與美少女們激烈摩擦後，可以用來好好擦拭主機螢幕畫面，請各位紳士們務必在購入遊戲時，向店家索取。

「特製螢幕擦拭布」 示意圖（Gamebase）

Nintendo Switch版《神獄塔斷罪瑪莉2》將與日本同步發售繁體中文版

Compile Heart與電擊文庫共同合作，主打「解謎 × 驚悚 × 動態3D迷宮探索RPG」─《神獄塔 斷罪瑪莉2》，也預定將於2019年夏季，與日本同步發售Nintendo Switch繁體中文版。除了完整收錄PS4版內容外，還會對應觸控點擊功能以及HD震動等獨家要素，讓玩家們能在Nintendo Switch上，更加深刻體驗並投入迷宮探索的樂趣以及沉溺於極具魅力的故事劇情中！更多的情報將會陸續公布，請喜愛或對該作有興趣的玩家，持續關注留意。

《神獄塔 斷罪瑪莉2》Nintendo Switch 繁體中文版（Gamebase）

產品資訊

遊戲名稱：極限凸記 萌萌編年史H

遊戲原名：限界凸記 モエロクロニクル H

遊戲類型：3D 迷宮角色扮演遊戲

開發商：Compile Heart

亞洲總發行：傑仕登股份有限公司

香港代理：Game Source Entertainment

對應平台：Nintendo Switch

發售日期：2019年5月16日

建議售價：新台幣1490元；港幣378元

語音：日文

字幕：繁體中文

年齡分級：限制級 遊戲名稱：神獄塔 斷罪瑪莉2

遊戲原名：神獄塔 メアリスケルター2

遊戲類型：解謎 × 驚悚 × 動態3D迷宮RPG

開發商：Compile Heart

亞洲總發行：傑仕登股份有限公司

香港代理：Game Source Entertainment

對應平台：Nintendo Switch

發售日期：2019年夏季預定

建議售價：未定

語音：日文

字幕：繁體中文

年齡分級：限制級

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

《香港01》App，手機用戶，體驗更佳！精彩遊戲攻略、動漫消息即時放送！

立即下載： https://hk01.app.link/qhBfXjo3vO

【第一屆武博】眼界．決定境界！5月3至5日在九展舉行的第一屆香港武術及搏擊運動博覽（武博），活動包括解構武術電影的光影武林隧道、有趣好玩的武館街遊戲，以及超過100個體驗班，讓市民、初學者或武術專家，透過這個多元化體驗型博覽會，從武博擴闊眼界、提升境界！

按此立即購票

按此瀏覽武博專頁