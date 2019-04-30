【復仇者聯盟4】《英雄聯盟》玩家遊戲中惡意劇透　被官方封號3天

防爆雷你我有責！一名《英雄聯盟》玩家Laptop-Guy在Reddit論壇發文表示，他在遊戲過程中因為爆雷近期最夯的電影《復仇者聯盟4》，Riot官方給予3日遊戲帳號停權的懲處。

Riot官方的信件回應中提到，「我們了解你很興奮的想要和其他人討論最新上映的《復仇者聯盟》劇情，但是對那些還沒看過電影的玩家劇透，這樣做一點也不好。根據你的行為，我們將暫時封鎖你的帳號三天。」

玩家因爆雷《復仇者聯盟4》的劇情，被Riot封鎖帳號3天。（Reddit論壇）

因爆雷電影劇情導致遊戲帳號停權的情況十分罕見，不排除是由人工審核檢舉案件。在同一篇Reddit討論串中，也有另外一名玩家反應他因為劇透《復仇者聯盟4》被官方暫時封鎖帳號。

大多數網友十分贊同這次官方的「處理」方式，然而也有部分玩家表示，官方應該優先處理遊戲內消極對戰、掛網、中離這些會直接破壞遊戲體驗的玩家，而不是先處理爆雷電影劇情的玩家。

電影《復仇者聯盟4：終局之戰》上映不到一周，截至28日（美國時間）全球票房估計飆破12億美元，打破影史紀錄，漫威旋風現正持續延燒中。《復仇者聯盟4》導演羅素兄弟過去也曾發表公開信希望大家不要爆雷，為其他人保留觀影的樂趣，畢竟史詩傳奇的最終結局由自己親眼見證，獲得到的感動才會更加深刻。

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