大玩「一鏡到底」！求生遊戲《瘟疫傳說：無罪》實機畫面首次公開

Focus Home Interactive 首次公開《瘟疫傳說：無罪》（A Plague Tale：Innocence）長達八分鐘的未切割遊戲畫面讓玩家先睹為快，遊戲預定於 5 月 14 日在 PS4 及 Xbox One 遊戲機平台上推出實體版，中文版屆時亦會同步推出，為玩家提供英文語音，簡體中文字幕的遊戲體驗。

最新公開的預告片以「一鏡到底」手法拍攝，帶給玩家冒險、動作與隱匿等遊戲體驗。在影片中操控女主角阿米西亞（Amicia）展示了遊戲過程中的各種行動，除了探索環境、物資收集、隱密潛行、制服敵人、裝備製作、道具煉成和探索解謎等一系列遊戲畫面外，亦可以欣賞畫面中細緻的光影效果、感受令人毛骨悚然的老鼠群和在敵人之間潛逃的刺激感。

故事背景是在公元 1349 年，被瘟疫肆虐及戰爭摧殘的法國。貴族出身的阿米西亞和雨果遭到宗教審判所無情的追捕，在爆發傳染病的小鎮中四處逃亡。在過程中，他們需要得到幸存孤兒的幫助，藉助火把和光線來逃避一群接一群饑餓的老鼠。在未知的恐懼面前，他們的命運緊緊相扣，對方是唯一的依靠。他們迎來的未來是一片光明，還是一片黑暗？

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

《香港01》App，手機用戶，體驗更佳！精彩遊戲攻略、動漫消息即時放送！

立即下載： https://hk01.app.link/qhBfXjo3vO

【第一屆武博】眼界．決定境界！5月3至5日在九展舉行的第一屆香港武術及搏擊運動博覽（武博），活動包括解構武術電影的光影武林隧道、有趣好玩的武館街遊戲，以及超過100個體驗班，讓市民、初學者或武術專家，透過這個多元化體驗型博覽會，從武博擴闊眼界、提升境界！

按此立即購票

按此瀏覽武博專頁